Подбитый топливозаправщик оккупантов удивил своей защитой

Силы сопротивления Северщины на днях подбили на Ичнянском направлении, что в Черниговской области, целую колонну рашистской техники, сообщает Оперативне командування «Північ». Машины не спасла даже самодельная защита, которую орки сварганили в полевых условиях.

Только представьте, топливозаправщик на шасси Камаз был обложен бревнами и ветками. Это его не спасло, а даже наоборот – помогло возгоранию. Отметим, что за 40 дней войны силами ВСУ было уничтожено уже 76 топливозаправщиков противника.

А вот еще один пример такой несуразицы – бревна на Т-72, прикрывающие собой боковые экраны. А вот на другой Камаз, только уже бортовой, горе-вояки нацепили на нос большую бронированную плиту – люк от какой-то бронетехники, а на двери прилепили металлические пластины. Однако все это оказалось тщетным. Меткими выстрелами наших бойцов вражеская техника вместе с ее экипажами была ликвидирована.