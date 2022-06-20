Австралия начала поставку бронетранспортеров M113AS4 в Украину

Обещанные Австралией бронетранспортеры M113AS4 начали прибывать в Украину. На минувшей неделе в нашу страну приехали четыре машины. Еще десять – поступят в ближайшие недели.

Как сообщил телеканал 9NEWS, военная помощь, которую Австралия решила оказать Украине, оценивается в 285 миллионов долларов. Помимо БТРов уже переданы 155-мм гаубицы M777 и бронемашины Bushmaster.

«Наша страна поддерживает Украину с начала войны с российскими оккупантами. Мы горды тем, что можем передать бронетранспортеры. Поставки — это прямой ответ на запрос Минобороны Украины о дополнительных транспортных средствах, который демонстрирует приверженность народу Украины», – заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниза.

Отметим, что Австралия передала не базовые М113, а модернизированные. Они имеют усиленную защиту, которая способна выдерживать обстрел из оружия калибром до 14,5 мм, а также взрыв мин и самодельных взрывных устройств. На его борту установлен 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.