Новости В Киеве открыли движение по мостам Метро и Патона

С сегодняшнего дня, 20 июня 2022 года, в Киеве возобновлено движение транспорта по мостам Патона и Метро. Водителей просят соблюдать ПДД, пропускать машины «скорой», полицию, спасателей и авто с гуманитарными грузами.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации отметили, что в настоящее время в столице Украины для сообщения левого и правого берегов работают пять мостов. А именно:

Дарницкий

Северный

Южный

Метро

Патона

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с открытие этих двух мостов будет пересмотрена работа общественного транспорта. Информацию предоставят дополнительно.