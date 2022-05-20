Военная техника Австралия отправит в Украину еще одну партию БТР M113 и Bushmasters

Украина 86-ой день защищается от российских оккупантов. В этом противостоянии нашей стране оказывают огромную поддержку западные партнеры, в числе которых и Австралия.

Правительство Австралии ранее передавало Украине бронетранспортеры, но их оказалось недостаточно. Поэтому было принято решение об увеличении поставок. В ближайшее время в нашу страну отправится еще 14 БТР M113 и 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster.

Также вместе с техникой в Украину прибудут 60 поддонов с медикаментами, которые были пожертвованы гражданами Австралии, и три поддона с оборудованием для радиационного контроля и средствами индивидуальной защиты. Общая сумма помощи составляет 60,9 млн долларов.