Электрический кроссовер JAC iEVS4 в России станет «Москвичом»

На бывшем московском заводе Renault планируют выпускать китайские автомобили

Бывший завод Renault в Москве станет площадкой по производству электрического кроссовера JAC iEVS4. По некоторым данным, на предприятии наладят крупноузловую сборку китайских электромобилей. Продавать их планируют под брендом «Москвич». В дальнейшем производство локализуют.

Официального подтверждения этой информации нет. Более того, по некоторым данным, в качестве партнеров рассматриваются и другие китайские компании. В их числе FAW и BYD. Окончательное решение будет пронято в течение двух недель.

О продаже российских активов Renault Group объявила в конце апреля. Доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» — Москве. Таким образом, правительство Москвы будет владеть 100% акций ЗАО «Рено Россия», а 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» — институт НАМИ.

Завод Renault переименуют в Московский автомобильный завод «Москвич». Основным технологическим партнером предприятия станет КамАЗ. Изначально под маркой «Москвич» планируют наладить производство автомобилей с традиционными ДВС, а в перспективе перейти на электромобили. Похоже, шильдики «Москвич» получат электромобили с китайскими корнями.