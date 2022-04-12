Автоспортсмен заказал для ВСУ армейские внедорожники IVECO

В это непростое для Украины время наши сограждане сплотились как никогда и помогают Вооруженным силам всем, чем только могут. И тому пример львовянин Роман Софинский, участник Чемпионата Украины по горным гонкам 2021, который заказал для нужд военных многоцелевые внедорожники IVECO M40.10. Пока это три машины стоимостью по 8 тыс. евро каждая. Автоспортсмен просит всех неравнодушных помочь ему в приобретении и доставке машин в Украину.

Отметим, что IVECO M40.10 начали выпускать в конце 80-х гг. В основу машины положили развозной фургон IVECO Daily первого поколения, заметно модернизировав ходовую часть и добавив передний привод. Так и появился легкий многоцелевой автомобиль, который занял нишу между обычным джипом и грузовиком.

Модель длиной 4,64 м, шириной 2 и высотой 2,38 м имеет грузоподъемность 1,5 т и полную массу 4,3 т. Наибольшее распространение получила версия с мягкой крышей. Машина может вместить до 10 человек десанта. Кроме того, на ее базе выпускались санитарные автомобили для перевозки четырех раненных на носилках, а также полицейские варианты.

Поначалу IVECO M40.10 оснащался 2,5-литровым дизелем Fiat 8142 мощностью 103 л. с., однако поздние варианты уже получили 3,0-литровый агрегат IVECO в 146 «лощадок». . Грузоподъемность была увеличена до 2100 кг. Эти машины предлагались как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой – 2,8 и 3,2 м соответственно.

Только в итальянской армии таких многоцелевых внедорожников насчитывается около 1400 ед. Кроме того, машины состоят на вооружении как минимум десяти стран НАТО. Более того, IVECO M40.10 также выпускали по лицензии в Египте, Канаде и Китае. В общей сложности за три десятилетия изготовлено около 18 тыс. машин.