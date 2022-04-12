Компания "Украинская бронетехника" наглядно показала, чем занимается в военное время

Конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» делает все возможное для восстановления полномасштабного производства защищенных автомобилей для государственных заказчиков. А тем временем проводится другая, не менее важная работа – по сервисному обслуживанию и ремонту бронеавтомобилей «Варта» и «Новатор», прибывших непосредственно с передовой.

Все это выполняется сервисным подразделением совместно с надежным партнером – подрядчиков и выездными мобильными бригадами. О том, как это происходит можно удить по небольшому фотоотчету, опубликованному на официальной страничке производителя в Фейсбук.

Этот бронеавтомобилю «Новатор» на шасси Ford F-550 только что прошел сервисное обслуживание. А у этой помощницы ВСУ – «Варта» была отремонтирована коробка передач (см. фото в заголовке).

Выездные ремонтные бригады от “Украинская бронетехника” могут взяться за любую работу – от починки электрооборудования (фото вверху) до восстановления ходовой. Например, у этой бронемашины «Варта» во время артобстрела был поврежден передний мост (см. фото внизу).

На ремонт прибывают даже экспортные варианты. У показанной на фото «Варта», изготовленной для бригады розыска и реагирования – BRI Police (спецназа полиции Франции), была оперативно реанимирована топливная аппаратура.