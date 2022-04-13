Береговой ракетный комплекс "Нептун" подбил флагманский крейсер оккупантов

Военно-морские силы Украины 13 апреля нанесли точный удар по флагманскому ракетному крейсеру черноморского флота рф – “москва”. Он загорелся, а на его борту могло находиться 510 человек экипажа. Кстати, это именно тот самый “русский корабль”, который угрожал нашим защитникам на острове Змеиный и, как известно, был очень красноречиво послан куда надо.

И вот теперь 186-метровый крейсер как раз расположился в 25 милях от Змеиного и был атакован береговым ракетным противокорабельным комплексом РК-360МЦ “Нептун”, находящимся на вооружении ВМС Украины. В крейсер попало две ракеты.

Ракетный комплекс был разработан киевским КБ “Луч” и имеет дальность до 280 км. Мы уже не раз писали об этом комплексе. Сперва он был размещен на полноприводных шасси КрАЗ, оснащённых кабинами от предприятия “Украинская бронетехника”.

Однако на военном параде в Киеве, к 30-летию Независимости Украины РК-360МЦ “Нептун” дебютировал на новых шасси – чешской марки Tatra.