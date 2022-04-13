Под Черниговом ВСУ подбили редкую боевую машину огнеметчиков

Разбирая подбитую под Черниговом бронетехнику российских оккупантов, наши бойцы обнаружили довольно редкую находку – боевую машину огнеметчиков БМО-Т, сообщает Defence Blog

Эта бронемашина была принята на вооружение в 2001 году и изготовлена в количестве всего 10 штук. Цена одной – 388 тыс. долларов.

БМО-Т, или объект 564 построен на базе танка Т-72 и имеет боевую массу 43,9 т. Вместо башни с пушкой здесь десантный отсек на 7 человек. Главное вооружение – 30 переносных реактивных пехотных огнеметов калибра 93 мм – РПО-А “Шмель”.

Огнемет разработан ещё при “союзе”, применялся в Афганистане и получил название “Шайтан-труба”. Его прицельная дальность составляет 850 м. Теперь все, данная супермашина БМО-Т отстрелялась навсегда.