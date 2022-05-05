В Киеве проезд снова станет платным – названа дата

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти Киева сделали поезд в общественном транспорте для жителей города бесплатным. Однако теперь данное решение готовы отменить.

Известно, что плату за проезд начнут взымать с 16 мая этого года. Соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском городском совете. Он касается как наземного, так и подземного общественного транспорта.

Заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон в рамках эфира канала «Киев» отметила, что решение будет принято в ближайшие дни. Стоимость менять не будут. В метрополитене она составляет 8 гривен за поездку.