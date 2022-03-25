Бойцы 93-й бригады показали еще одну Чернобаевку

Вооруженные Силы Украины уже десятый раз эффективно накрыли огнем Чернобаевку – военный аэродром в Херсонской области, где оккупанты снова и снова безуспешно пытаются обустроить авиабазу. Так вот, бойцы 93-й механизированный бригады Холодний Яр тоже пристреляли свою Чернобаевку. В районе Тростянца, что в Сумской области, на одном и том же месте им удалось подбить уже много БМП, танков и автомобильной техники. А самый свежий трофей – вот этот рашистский Т-80, сраженный ПТРК NLAW.

Отметим, что украинская армия получила от своих зарубежных партнеров внушительное количестве противотанковых ракетных комплексов NLAW, разработанных шведской компанией SAAB Bofors Dynamics. Сегодня они состоят на вооружении ряда стран, включая Великобританию и Швейцарию. ПТРК весит всего 12,5 кг и может эффективно поражать цели на расстоянии от 20 до 600 м. Комплекс сделан по принципу «выстрелил и забыл».

Оператору нужно навести ПТРК на цель, зафиксировать ее в прицеле в течение трех секунд, после чего ракета готова к пуску. NLAW автоматически вычисляет траекторию в зависимости от скорости цели и метеорологических условий.

Начальная скорость ракеты – 40 м/с, а максимальная – 200 м/с. Комплекс имеет два режима стрельбы: типа «танк», когда разрыв происходит над целью, и «амбразура» – выстрел прямой наводкой. Стоимость одного ПТРК – около 37 тыс. долларов.