Бойцы полка "Азов" уничтожили российский спецназ в Мариуполе

Мариуполь продолжает отважно защищаться от российских оккупантов. Вчера, 14 марта отлично проявили себя бойцы полка «Азов», которым удалось разбить одно из подразделений 22-й бригады специального назначения рф.

Враг понес потери не только в живой силе, но и в боевой технике. Как видно из фото, подбитыми оказались два суперзащищенных бронеавтомобиля «Тайфун-К» КАМАЗ-63968 (6х6), четыре бронированных «Тигра», три бронетранспортера 80-й серии, а также пара бронеавтомобилей «Рысь» (собранные из машинокомплектов IVECO LMV).

Кроме того, обнародовано видео, на котором показано как бойцы полка «Азов» ведут огонь по БМП оккупантов. После нескольких прицельных выстрелов боевая машина пехоты врага вспыхивает, как свечка.