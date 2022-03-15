Цены на автомобили в России поползли вверх

Haval увеличил ценники своих моделей сразу на 50%

Китайская компания Haval подняла цены на весь «российский» модельный ряд. По предварительным данным среднем ценники выросли на 40-50%, но на официальном сайте компании они не отображаются. Не исключено, что своей высшей точки они еще не достигли.

Причины подорожания — дефицит комплектующих и сложности с логистикой, образовавшиеся в результате военной агрессии России в Украине. В компании эту информацию не комментируют, тогда как россияне считают такой рост цен не обоснованным.

В России автомобили Haval собирают на заводе в Тульской области. Предприятие проектной годовой мощностью 80 тысяч единиц выпускает кроссоверы Haval Jolion, Haval 6 и Haval F7, кросс-купе F7x, внедорожники Haval 9 и Dargo.