Б/у авто На продажу выставлен один из 123 редчайших Aston Martin DB5 Convertible 1964 года

Уникальный 55-летний кабриолет планируют продать за 1,5 миллиона долларов

В 1965-1966 годах Aston Martin выпустил 123 кабриолета Aston Martin DB5 Convertible. Один из них, с номером шасси DB5C/1273/ R, принадлежал владельцу компании и победителю «24 часов Ле-Мана» Дэвиду Брауну. Кабриолет светло-голубого цвета Caribbean Pearl и отделкой салона темно-синей кожей Navy Blue Брауну передали в январе 1964 года.

В скором времени у него появится новый владелец. Объявление о продаже опубликовано на сайте британской компании Nicholas Mee & Co Ltd, специализирующейся на продажах и обслуживании автомобилей Aston Martin.

Нынешний хозяин приобрел кабриолет в 1994 году. До этого, на протяжении многих лет, автомобиль принадлежал Джону Уилкинсону, которому Браун продал его еще в 1967 году.

Как указано в объявлении, перед продажей кабриолет прошел комплексную реставрацию. Ему отремонтировали двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и задний мост. Также перекрасили кузов и перешили кожей салон.

В1964 году, на момент передачи Дэвиду Брауну автомобиль был укомплектован радиоприемником Motorola, задним мостом Power Lock и хромированными спицованными колесными дисками. «Под капотом» стоял 4,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 282 л.с. Агрегат сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач ZF. В 1967 году при передаче новому владельцу кабриолету на заводе заменили блок двигателя.

Продать уникальный Aston Martin DB5 Convertible 1964 года планируют за 1,5 миллиона долларов. В 1964 году он стоил менее шести тысяч.