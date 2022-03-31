Бойцы ВСУ подбили новейший снегоболотоход оккупантов

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать военную технику российского агрессора. На фото, опубликованном Генштабом, показан свежайший «улов», который орки спрятали в лесной чаще. Это двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут», созданный в рамках опытно-конструкторской работы “Коробочка”.

Даная модель Заволжского завода гусеничных тягачей, которая начал поступать в армию рф только с 2020 года. По двум госконтрактам суммарно должны были сделать 123 машины.

ГАЗ-3344-20 «Алеут» имеет снаряженную массу 7,5 т, а полную – до 10 т. В первом звене может разместится до 5 человек, здесь же находится и двигатель – ЯМЗ-53402-10 мощностью 190 л. с. А второе звено рассчитано на 2500 кг, или 15 человек. Снегоболотоход имеет максимальную скорость 60 км/ч, плюс может еще и плавать, развивая на воде до 6 км/ч.