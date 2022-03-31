В Европе остановлено производство грузовиков MAN

Из-за нехватки украинских комплектующих немецкая компания MAN остановила два завода

Принадлежащая Volkswagen Group немецкая компания MAN, выпускающая коммерческие грузовики и автобусы различного назначения, заявила об остановке своих европейских заводов из-за нехватки украинских комплектующих. В частности, 14 марта остановились конвейеры заводов в Мюнхене и Кракове. На трех других предприятиях, в том числе на моторном заводе в Нюрнберге (Германия), объемы производства сокращены.

«Поставщики электрической проводки для грузовиков не могут производить ее на украинских предприятиях или могут производить ее в очень ограниченных объемах. В результате мы можем потерять производство на несколько недель, что резко сократит показатели выпуска во втором квартале», — говорится в официальном заявлении MAN.

Руководство компании рассчитывает найти дополнительные источники поставки электрических проводов для грузовиков, которые перестали поступать из Украины из-за войны. По словам главного исполнительного директора MAN Александра Власкампа, поиски новых поставщиков уже начались, но они могут затянуться на несколько месяцев.

Как сообщили в компании, из-за российского военного вторжения в Украину, в вынужденные неоплачиваемые отпуска отправят 11 тысяч сотрудников. Работникам, переведенным на сокращенный рабочий день, компании придется компенсировать 80% заработной платы за счет собственных и государственных средств.