Британия отправляет в Украину самоходные гаубицы AS-90

На следующей неделе Великобритания отправит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм и около пятидесяти тысяч снарядов к ним.

Как сообщает портал Express.co.uk, установки будут переданы из состава Вооруженных Сил Великобритании. Вместе с техникой в нашу страну прибудут специалисты, которые научат украинских солдат использовать их.

САУ AS-90 калибра 155 мм могут поражать цели на расстоянии до 30 км. Они выпускают три снаряда менее чем за 10 секунд. Гаубицы отличаются высокой маневренности и проходимостью. Броня машин позволяет защитить экипаж от обстрела бронебойными снарядами.