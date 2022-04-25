В Украине заработал сайт UA HELP — полезная помощь украинцам в Польше

Сервис собрал полезную информацию для тех, кто был вынужден выехать из-за войны

В Украине создан сайт помощи украинцам, выехавшим в соседнюю Польшу из-за войны с Россией — UA HELP. Сервис предоставляет достоверную информацию о пребывании наших граждан в дружественной нам соседней стране. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.

Сервис создан специалистами министерства совместно с Институтом когнитивного моделирования и командой Romanuke. Авторы проекта собрали всю информацию, которая может быть полезна украинцам: необходимые документы, условия пребывания в стране, получения бесплатной помощи, статуса беженца или временного пребывания, получение выплат и многое другое.

Также на сайте указаны номера телефонов горячих линий государственных и общественных организаций, помогающих украинцам. Здесь же можно найти информацию о том, как получить медицинскую помощь, найти работу и детский сад или школу узнать в чем разница между статусом беженца и временным убежищем, действиях на границе и сроках пребывания в Польше. Кроме того, заполнив специальную анкету, вы можете рассчитывать на помощь команды проекта UA HELP. С той же целью создан чат-бот UAHelpBot в Telegram.