Британия поставит в Украину САУ M109 – их купили у Бельгии

Бельгия обещала передать Украине самоходные артиллерийские установки М109. Но выполнить его она не смогла. Дело в том, что частная бельгийская компания OIP Land Systems выставила слишком высокую цену на эту технику, которая оказалась непосильной для страны.

На помощь пришла Великобритания. Она выкупила гаубицы у производителя и готовится отправить их в Украину. Сумму сделки разглашать не стали. Министр обороны Британии Бен Уоллес только сообщил, что всего направят в нашу страну более 20 единиц САУ М109.

«Более двадцати 155-миллиметровых самоходных гаубиц были закуплены нами на мировом рынке и отремонтированы. Их передадут Украине. Артиллерийские и ракетные системы большой дальности позволят украинским военным получить преимущество над многочисленными войсками РФ и добиться прогресса в боях на востоке страны», – заявил чиновник.