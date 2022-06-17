Audi e-Tron стал донором батарей для индийских электрорикш

На улицах Индии «зеленые» тук-туки появятся в начале 2023 года

Немецко-индийский стартап Nunam представил электрорикшу, укомплектованную батареями от тестовых электрокроссоверов Audi e-Tron. В начале 2023 года в рамках пилотного проекта три прототипа электрорикш выедут на индийские улицы. Они построены при участии стажеров завода Audi в Неккарсульме. Финансирует проект Экологический фонд Audi, который поддерживает стартап с 2019 года.

По словам соучредителя Nunam Продипа Чаттерджи, электрорикши станут вторым этапом использования батарей Audi e-Tron. Третьим будет светодиодное освещение. Это позволит максимально использовать весь потенциал аккумуляторных блоков до их утилизации.

Еще одна цель Nunam в этом проекте — снижение уровня загрязнения окружающей среды. Для подзарядки своих тук-туков стартап использует солнечные панели. Тогда как распространенные в Индии электрические рикши в большинстве используют недолговечные свинцово-кислотные батареи. Такие блоки не только не утилизируются должным образом, но и обычно заряжаются электричеством от угольных электростанций.

Опробовать электрорикшу Nunam смогут и европейцы. С 22 июня специально построенный прототип примет участие в фестивале GreenTech в Берлине.