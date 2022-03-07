В Украине появился национальный роуминг
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell, регулятор НКЕК, Госспецсвязи и Министерство цифровой трансформации Украины, НКРСИ, НЦУ, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины Украинская ассоциация операторов связи «Телас» совместными усилиями создали национальный роуминг. Это позволит обеспечить украинцам непрерывную связь в условиях войны с Россией.
Пока услуга работает в тестовом режиме, но постепенно она станет доступной всем абонентам. Как говорится в официальном сообщении компании Kyivstar в Facebook, изначально роуминг будет доступен абонентам контрактной формы обслуживания в зоне активных боевых действий: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области. Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и затем по всей территории Украины. Для подписчиков услуга станет доступной через несколько дней.
Подключиться к другому оператору можно только вручную. Для этого необходимо:
- Отключить автовыбор сети
Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить работу звонков и SMS
В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.