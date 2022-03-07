В Украине появился национальный роуминг

В случае исчезновения связи одного оператора абонент сможет вручную подключиться к другому

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell, регулятор НКЕК, Госспецсвязи и Министерство цифровой трансформации Украины, НКРСИ, НЦУ, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины Украинская ассоциация операторов связи «Телас» совместными усилиями создали национальный роуминг. Это позволит обеспечить украинцам непрерывную связь в условиях войны с Россией.

Пока услуга работает в тестовом режиме, но постепенно она станет доступной всем абонентам. Как говорится в официальном сообщении компании Kyivstar в Facebook, изначально роуминг будет доступен абонентам контрактной формы обслуживания в зоне активных боевых действий: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области. Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и затем по всей территории Украины. Для подписчиков услуга станет доступной через несколько дней.

Подключиться к другому оператору можно только вручную. Для этого необходимо:

Отключить автовыбор сети

Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть Проверить работу звонков и SMS

В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.