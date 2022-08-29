Бронеавтомобили Tatra показали на местности

В эти выходные в чешском местечке Лешаны прошел традиционный День танка – как известно, здесь находится военно-технический музей. В этом году посетителей мероприятия порадовали новейшим шасси с бронекабиной — Tatra Phoenix (8х8), презентованным на выставке Eurosatory 2022 в Париже. А в демонстрационных заездах приняла участие бронемашина Tatra TITUS (6х6).

Отметим, что бронемашина TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System) разработана совместно с французской компанией Nexter Systems. Она относится к классу MRAP и, в зависимости от исполнения, имеет класс баллистической и противоминной защиты от Level 1 до Level IV по STANAG 4569. Боевая масса 2-го уровня составляет 19 т, а 3-го – 22 т. Габаритная длина – 7,72 м, ширина – 2,55 м и высота – 2,79 м. TITUS имеет бронекорпус внутренним объемом 14,4 м куб., где размещается 2+12 или 3+10 чел.

На празднике в Лешанах TITUS показали в качестве машины связи (KOVS), хотя возможны и другие варианты: БМП, санитарный, командно-штабной, минометный комплекс 120 мм, ремонтно-эвакуационный, разведывательный и полицейский. Могут устанавливаться дистанционные боевые модули с пулеметом 7,62 или 12,7 мм, а также 20-мм автоматической пушкой и 40-мм гранатометом.

В основе TITUS лежит фирменное «татравское» шасси – с хребтовой рамой и независимой подвеской на качающихся полуосях. Благодаря пневматике, дорожный просвет можно регулировать в пределах 290 – 490 мм. Силовой агрегат – Tatra или Сummins, мощностью 500 л.с. Коробка передач – автоматическая, 6-ступенчатая. Максимальная скорость – 110 км/ч. TITUS имеет запас хода в 700 км и способен преодолевать подъемы крутизной 60% и броды глубиной до 1,2 м.