Hyundai Elantra N и Dodge Charger сошлись в гонке по прямой

В сети появилось видео дуэли довольно необычных соперников

Авторы канала Sam CarLegion опубликовали видео заезда Hyundai Elantra N и Dodge Charger 5.7 Daytona. Седаны померились силами в гонке по прямой. Конечно, автомобили нельзя назвать равнозначными, но именно в этом и заключается «изюминка» этого соперничества.

Переднеприводный Hyundai Elantra N — один из самых серьезных игроков в сегменте «заряженных» автомобилей. Южнокорейский седан укомплектован 2,0-литровым турбированным двигателем отдачей 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента. Работает агрегат в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. В режиме N Grin Shift (NGS) мощность мотора кратковременно увеличивается на 10 л.с. Снаряженная масса седана — 1496 кг.

В арсенале Dodge Charger 5.7 Daytona 5,7-литровый атмосферный V8, генерирующий 375 л.с. и 536 Нм. Привод — задний, и это один из плюсов американского седана. При этом он на 454 кг тяжелее соперника. Но это не помешало «американцу» обойти Elantra N в трех из четырех заездов. Как это было, можно посмотреть в видео.