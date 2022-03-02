Брошенная оккупантами военная техника может быть заминирована

Идет седьмой день войны с российскими агрессорами на украинской земле. За это время враг понес ощутимые потери в живой силе и военной технике. На полях и в населенных пунктах разбросаны сотни единиц подбитых бронемашин, танков и автомобилей. Часть из них сгорели дотла и не полежат восстановлению. Однако много техники брошенной, которую российские военные покинули в ходе отступления или захвата в плен. Министерство обороны Украины просит мирных жителей не проводить детальный осмотр таких вот трофеев – открывать двери, люки, залазить в середину. Подобная военная техника может таить смертельную опасность и быть заминирована.

И этому есть уже печальные подтверждения. Житель Шостки (Сумская обл.) решил своими силами проверить одну из брошенных вражеских бронемашин и… подорвался на мине. Население также просят не поднимать с земли найденные различные ценные предметы – мобильные телефоны, игрушки, яркие коробочки. Все это может плачевно закончится взрывом.