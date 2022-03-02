Пьяных водителей будут наказывать на месте – подробности

Со вчерашнего дня, 1 февраля 2022 года, в Украине запретили продажу алкоголя и других веществ, изготовленных на спиртовой основе. Новая норма будет действовать до отмены военного положения в стране.

Опираясь на это нововведение, правоохранители сделали следующий шаг, который напрямую касается автомобилистов. В частности, если инспекторы полиции увидят у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения, то они без каких-то дополнительных разъяснений сразу изымут у него автомобиль в пользу ВСУ и ТРО.