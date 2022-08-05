Военная техника Что войдет в новый пакет военной помощи от США на 1 млрд долларов

Агентство Reuters со ссылкой на свой источник Белом доме сообщило, что США готовит для Украины новый пакет военной помощи, передаёт Мілітарний.

Его ориентировочная стоимость – 1 млрд долларов. Туда в частности войдут ракеты для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Планируются поставить две батареи этих ЗРК. Кроме того, прибудут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокая эффективность которых уже доказана в борьбе с рашистами.

Помимо этого Пентагон может выделить 50 гусеничных БТР М113 в санитарном исполнении. Официально об этом пакете помощи объявят в понедельник, 8 августа.