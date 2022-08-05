На фестивале Classic Days 2022 покажут легендарные гоночные автомобили Mercedes-Benz

C 5 по 7 августа в Дюссельдорфе, на территории Green Park проходит Фестиваль автомобильной культуры Classic Days 2022. Нынешнее мероприятие посвящено 120-летней спортивной истории Mercedes-Benz, а потому здесь представлены легендарные гоночные автомобили марки.

Звездой экспозиции является Mercedes-Benz SSKL Avus (W06), который в 1932 году выиграл гонку International Avus в Берлине.

Машина получила аэродинамический легкосплавный кузов. Двигатель – 6-цилиндровый рабочим объемом 7065 см куб. развивает 240 л. с., а с механическим нагнетателем – 300 л.с. Максимальная скорость составляет 230 км/ч, что на 20 км/ч больше, чем у обычного SSLK. Уникальная машина была реконструирована командой Mercedes-Benz Classic в 2019 году.

На фестивале также можно увидеть и серийный Mercedes-Simplex 40 hp, гоночная версия которого в далеком 1902 году принесла первую громкую спортивную победу марке. На соревнованиях «Неделя Ниццы» на этой машине заняли все три призовых места. Также здесь был установлен рекорд трассы – 55,2 км/ч. Более того, на одномильной дистанции при старте с места автомобиль установил мировой рекорд – 83,2 км/ч. В дальнейшем на машине развили максимальную скорость 120,8 км/ч.

Mercedes-Simplex 40 hp оснащен 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом 6785 см куб. и мощностью 40 л.с. Серийная модель рассчитана на скорость до 75 км/ч.

В этом году Mercedes-Benz отмечает еже один юбилей – 70-летие модель SL. Поэтому на фестивале Classic Days 2022 в Дюссельдорфе представлен и легендарный 300SL (W194). Эта машина позаимствовала двигатель, оси и трансмиссию от представительского Mercedes-Benz 300 (W186), но при этом получила оригинальную трубчатую раму и легкосплавный кузов. В итоге в 1952 году на ней выиграли Гран-при Берна, 24-часа Ле-Мана и гонку Сarrera Panamericana в Мексике. Машина оснащается 6-цилиндровым двигателем 2996 см куб. мощностью 170 л. с. Максимальная скорость составляет 240 км/ч.

На фестивале также можно ознакомиться с точной репликой первого патентного автомобиля Benz 1886 года, а также с оригинальным концепт-каром Vision Mercedes Simplex 2019 года.