Дания готовит к отправке в Украину улучшенные бронетранспортеры М113

В Украину продолжает поступать военная техника, оружие и боеприпасы, предоставленные зарубежными партнерами. В ближайшее время в нашу страну приедут модернизированные бронетранспортеры М113.

БТРы M113 предоставит Дания в рамках пакета военной помощи, который был согласован с нашим правительством. Военный исследователь Кристиан Линдхардт из Академии обороны считает, что эта техника идеально подходит для боевых действий на востоке и юге Украины.

Как сообщает Danmarks Radio, эти бронетранспортеры отличаются от американских. У них установлен другой двигатель, немного изменен дизайн кузова, а также использована более прочная броня. То есть личный состав, который отправляется на этом транспорте выполнять боевую задачу, лучше защищен. К тому же на БТР можно установить крупнокалиберный пулемет.