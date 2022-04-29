Производство легковых автомобилей в России за месяц обвалилось на 72%

В марте российские автозаводы изготовили всего 40,9 тысяч автомобилей

Остановка поставок в Россию автокомплектующих нанесла серьезный удар по российскому автопрому. По итогам марта 2022 года, производство легковых автомобилей упало на 72,1%. Большим падение было только в апреле ковидного 2020 года — 79,2%. Тогда с конвейеров российских заводов сошло 30 тысяч автомобилей, в марте этого года смогли собрать всего 40,9 тысяч. Всего в первом квартале в России было выпущено 244 тысячи машин, на 33,2% чем за те же три месяца 2021 года.

Также отмечается существенное падение продаж. В марте россияне приобрели 55 129 легковых автомобилей, что на 62,9% меньше прошлогоднего результата. Падение продаж отметили все 25 наиболее популярных в России автомобильных марок.

Пытаясь выровнять ситуацию на автомобильном рынке российское правительство разрешило выпускать «упрощенные автомобили» с двигателями, соответствующими экологическим нормам Евро-0 и без систем ABS и ESP. Первые такие автомобили сойдут с конвейера АвтоВАЗа уже в начале лета.

Также в России разрешили, так называемый «параллельный импорт», что по сути является контрабандой. Таким образом, планируют обеспечить поставки на российский рынок целого ряда санкционных товаров, включая автомобили и запасные части Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge и Hummer.