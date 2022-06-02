Орки берегитесь: Украина закупит 60 самоходных гаубиц «KRAB»‎

Правительство Украины подписало соглашение с Польшей на поставку 60-ти единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок «KRAB»‎. Сумма сделки составляет 23,3 млрд гривен.

Известно, что гаубицы будут изготавливать на заказ. Их производством займется завод Huta Stalowa Wola, который входит в состав холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa. Поставка этих САУ Украине будет осуществлена через несколько месяцев.

Как сообщает издание Dziennik, это прорыв для польской оборонной промышленности, так как данный контракт с Украиной является первым экспортным для этого типа оружия. Для его выполнения предприятию придется существенно нарастить мощности, ведь сейчас оно выпускает 20-30 единиц техники в год.

Отметим, что заказанные самоходные установки присоединятся к тем 18 единицам, которые Польша уже передала Украине. К тому же польские специалисты подготовили около сотни наших бойцов для эксплуатации этого оружия.