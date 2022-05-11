Geely покупает Renault Korea, но не всю
Французский концерн Renault продаст китайской Geely Group третью часть своего южнокорейского подразделения. По информации AutoHome, согласно подписанному сторонами документу, китайцам отойдет почти 34% акций Renault Korea.
Эта сделка стала частью договора о сотрудничестве, в рамках которого партнеры займутся созданием гибридных транспортных средств для Южной Кореи и других рынков. За разработку новых автомобилей будет отвечать Geely. Гибриды получат фирменную архитектуру CMA и линейку силовых агрегатов, разработанных совместно с Volvo.
Renault предоставит производственные мощности для общего проекта и налаженную дилерскую сеть. Сборка первых гибридов начнется через два года на заводе Renault Korea в Пусане. Также корейское подразделение будет отвечать за сервисное обслуживание. Помимо Южной Кореи гибриды Renault-Geely планируют продавать в Китае и США.