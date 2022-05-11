Новости Geely покупает Renault Korea, но не всю

Совместное предприятие займется производством гибридных автомобилей

Французский концерн Renault продаст китайской Geely Group третью часть своего южнокорейского подразделения. По информации AutoHome, согласно подписанному сторонами документу, китайцам отойдет почти 34% акций Renault Korea.

Эта сделка стала частью договора о сотрудничестве, в рамках которого партнеры займутся созданием гибридных транспортных средств для Южной Кореи и других рынков. За разработку новых автомобилей будет отвечать Geely. Гибриды получат фирменную архитектуру CMA и линейку силовых агрегатов, разработанных совместно с Volvo.

Renault предоставит производственные мощности для общего проекта и налаженную дилерскую сеть. Сборка первых гибридов начнется через два года на заводе Renault Korea в Пусане. Также корейское подразделение будет отвечать за сервисное обслуживание. Помимо Южной Кореи гибриды Renault-Geely планируют продавать в Китае и США.