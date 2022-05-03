Федеративное правительство Германии одобрило поставку в Украину 155-мм САУ

Германия в очередной раз подтвердила готовность поставлять для ВСУ тяжелое вооружение. Буквально сегодня, 3 мая Федеративное правительство дало зеленый свет передать нам 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000. Правда, их будет не так много – всего семь штук. Правда, чуть ранее еще пять единиц обещали предоставить нам Нидерланды, сообщает Wielt. При этом руководство бундесвера ранее не одобряло такого решения, ссылаясь на то, что из 119 САУ, состоящих у них на вооружении, только 40 находится в рабочем состоянии.

Отметим, что Panzerhaubitze 2000 была разработана компанией Krauss-Maffei Wegman в 1996 году. Некоторые узлы шасси позаимствованы от танка Leopard 2. Что касается 155-мм орудия с длиной ствола 52 калибра, установленного, кстати, в поворотной башне, то его поставила компания Rheinmetall.

Оно способно стрелять обычными снарядами на расстояние до 30 км, а активно-реактивными, типа M2005 V-LAP – до 67 км. Поражает скорострельность самоходки: три выстрела она может произвести за 9 секунд, а десять – за 56 сек. Боекомплект составляет 60 снарядов.

В движение САУ боевой массой 55,8 т приводит многотопливный двигатель MTU 881 Ka-500 мощностью 1000 л. с., работающий в паре с гидромеханической КП. Максимальная скорость по шоссе – 67 км/ч, по бездорожью – 45 км/ч. Запас хода – 420 км.

Помимо Германии Panzerhaubitze 2000 состоит на вооружении Греции (21 ед.), Италии (69ед.), Литвы (18 ед.), Нидерландов (18 ед.), Катара (24 ед.), Хорватии (12 ед.) и Венгрии (24 ед.).