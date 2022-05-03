Единственный двухэтажный Ikarus был восстановлен

Этот экскурсионный двухэтажный автобус Navaut Ikarus был изготовлен в одном-единственном экземпляре на заводе кузовов Beke ter в далеком 1968 году. Суммарно за несколько лет эксплуатации автобус наездил около 200 тыс. км. В конце 2020 года машину обнаружили в плачевном состоянии. И вот любители ретротехники из венгерского предприятия, занимающегося автобусными перевозками – Volanbusz Zrt, решили восстановить машину до первозданного состояния.

В первых числах мая на территории АТП в венгерском городе Хатван прошла выставка автобусов Ikarus прошлых лет (их фото мы также публикуем в самом конце новости). И здесь гвоздем экспозиции стал доведенный до ума Navaut Ikarus.

Напомним, Navaut Ikarus был построен из двух городских автобусов 556-модели. Из-за уровня пола в 920 см, под которым размещался двигатель, общая габаритная высота двухпалубника обещала составить около 4,8 м. Чтобы как-то ее уменьшить решено было второй этаж частично надвинуть на первый.

В итоге сидения на верхней палубе пришлось разместить по центру в шахматном порядке, на которых пассажиры сидели спиной друг к другу. Проход сделали по бокам. В итоге внутренняя высота салона на втором ярусе составила 172 см, против 192 см на первом. Поэтому стоячие места были только внизу. В итоге машина получила 36+28 мест для сидения, общая пассажировместимость достигла 94 чел.

Navaut Ikarus длиной 10,86 м и снаряженной массой 12 т оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем JAFI Csepel рабочим объемом 9,5 л и мощностью 180 л. с. Максимальная скорость составляет 64 км/ч.