Фронтовому грузовику Studebaker исполнилось 80 лет

В январе 1942 года начался серийный выпуск знаменитых грузовиков Второй мировой – семейства Studebaker US6. В года войны основным классом армейских грузовиков в США стали трехосные (6х6) машины класса грузоподъемности 2,5 т. Наибольший заказ – оснащение сухопутных войск достался корпорации General Motors (машины GMC-352/353). Другая компания – International Harvester стала поставлять грузовики для ВМС. А фирмe Studebaker было поручено выпускать автомобили главным образом для поставок союзникам по антигитлеровской коалиции.

Это были более простые и практичные машины. На них стоял не верхнеклапанный двигатель, как у GMC, а нижнеклапанник Hercules JXD с относительно невысокой степенью сжатия (5,82 вместо 6,75), что позволяло работать без детонации на горючем более низкого качества. Тем не менее, при рабочем объеме 5,24 л мотор развивал 95 л. с. и разгонял машину до 70 км/ч. Studebaker US6 имел также упрощенную тормозную систему.

Еще одной очень важной особенностью была повышенная прочность и надежность. При номинальной нагрузке 2,5 т машина реально брала на борт все 4, а то и 5 т. Кроме того, она была нетребовательна к качеству обслуживания и смазочных материалов.

Нужно сказать, что в 1944 году фирма Studebaker разработала оригинальные армейские грузовики типа Low Siluette («низкий силуэт»). Эти машины LD 148 и LD 162 грузоподъемностью соответственно 3,0 и 2,5 т. оснащались тем же двигателем, что и обычный Studebaker. Однако они имели высоту всего 92 дюйма, а с откинутым на капот ветровым стеклом и того меньше – 72 – 76 дюймов.

Вернемся, однако, к менее экзотической, серийной продукции. В самих США автомобили типа Studebaker US6 использовались в относительно небольших количествах, главным образом на холодных просторах Аляски. А в основной своей массе они поставлялись в регионы со слаборазвитой дорожной сетью. Так, их использовали австралийские вооруженные силы во время боевых действий в Малайе и на островах Тихого океана. А 3462 автомобиля были отправлены в народно-освободительную армию Китая.

Однако самые крупные поставки осуществлялись в СССР. Из всего количества выпущенных машин фирмой Studebaker в содружестве с другой компанией – REO – 218 863 ед. в нашу страну было отгружено 187 900 автомобилей, то есть 86%. Для сравнения: весь советский автопром с июня 1941-го по май 1945 года выпустил 205 тыс. автомобилей всех типов.

После окончания Второй мировой, согласно договору о ленд-лизе, сохранившиеся автомобили Studebaker нужно было вернуть в США. Действительно, часть машин стали привозить в Одессу и там прямо на специальном американском судне их пускали под пресс: Америке нужен был металл, которого в стране после войны не хватало. Однако немало машин все-таки утаили. Они служили в армии, по некоторым данным, аж до 1957 года. А затем еще долго работали на наших дорогах.