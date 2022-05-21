Германия объявила количество и сроки поставки в Украину зенитных установок "Гепард"

Сегодня ВСУ остро нуждается в эффективном вооружении для уничтожения воздушных целей российских оккупантов. На днях стало известно о точном количестве и сроках поставки из Германии зенитных самоходных установок «Гепард».

После видеоконференции Министра обороны Украины Алексея Резникова со своей немецкой коллегой – Кристиной Ламбрехт 20 мая появилась информация о том, что Германия отправит первую партию из 15 установок уже в июле. Причем машины прибудут с запасом снарядов в 59 тыс. ед. и уже будут укомлектованы обученными экипажами, сообщает Defense Express. А всего до конца лета Украина получит три десятка «Гепардов».

Напомним, что зенитная самоходная установка «Гепард» оснащена двумя 35-мм автоматическими пушками со скорострельностью 550 выстрелов в минуту. Они способны поражать воздушные цели на высоте до 3000 м, а наземные/надводные – до 4500 м. «Гепард» построен на базе танка «Леопард 1», имеет боевую массу 47,3 т и экипаж из трех человек. Машину приводит в движение 830-сильный дизельный двигатель MTU V10. Максимальная скорость составляет 65 км/ч, а запас хода – 550 км.