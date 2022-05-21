Сообщение на Варшавской трассе полностью восстановлено (фото)

«‎Укравтодор» продолжает восстанавливать разрушенные российскими оккупантами дороги и мосты Украины. Сегодня, 21 мая 2022 года, возобновлено сообщение на Варшавской трассе по маршруту Киев-Ковель.

В частности, в Житомирской области возле села Украинка открыта временная переправа. Она обустроена на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин на месте разрушенного моста через реку Ирша. Строительство этого путепровода длилось около трех недель.

«‎В результате ведения боевых действий на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской – одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях. Благодаря временным переправам есть возможность прямого транспортного сообщения по маршруту Киев – Ковель», – написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.