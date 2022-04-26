Германия передаст Украине 50 зенитных самоходных установок "Гепард"

Германия наконец-то согласилась передать Украине тяжелое вооружение, а именно самоходные зенитные установки «Гепард». Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрех во время международной конференции безопасности, которая прошла 26 апреля на военной базе «Рамштайн» и собрала представителей 30 стран.

Сколько именно собираются передать нам «Гепардов» официально не сообщается, однако в некоторых СМИ, в частности в издании The Guardian, говорится о количестве 50 ед.

Отметим, что самоходная зенитная установка «Гепард» построена на базе танка «Леопард-1» и была принята на вооружение в 1976 году. Она оснащена спаренными 35-мм автоматическими пушками со скорострельностью 550 выстрелов в мин. Они способны поражать летящие цели на высоте до 3 км и скоростью до 400 м/с, а также наземные или надводные цели – до 4500 мм. Начальная скорость снаряда – 1175 м/с. Боекомплект составляет 310 выстрелов. РЛС способна обнаруживать цели на расстоянии до 18 км.

«Гепард» имеет боевую массу 47,3 т и экипаж 3 чел. В движение машину приводит двигатель V10 MTU мощностью 830 л. с. Скорость передвижения достигает 65 км/ч. Запас хода – до 550 км. Для бундесвера было изготовлено 420 установок. Кроме того, «Гепарды» также поставлялись в Нидерланды (95 ед.), Иорданию (60 ед.), Бельгию (55 ед.), Румынию (41 ед.) и Бразилию (35 ед.)