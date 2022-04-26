В Украине похитили очень редкий внедорожник Suzuki

В селе Горенка, что в Бучанском районе под Киевом был похищен очень редкий для Украины автомобиль – это Suzuki LJ80, который является прародителем всем известного внедорожника Jimny. Эта машина была завсегдатаем технических фестивалей Old Car Land, где работала передвижной кофейней.

Данный автомобиль, скорее всего, забрали орки во время оккупации села, хотя не исключено, что поработали и местные мародеры. В любом случае владелица этого раритета просит помочь с информацией о местонахождении своего любимца, которого ласково прозвала «Жорик».

Напомним, что LJ80 относится к первому поколению внедорожников марки Suzuki. В 1970 году свет увидела модель LJ10 с двухцилиндровым двигателем воздушного охлаждения, рабочим объемом всего 359 см куб. и мощностью 25 л. с. Этого моторчика было достаточно, чтобы разогнать довольно легкий автомобиль (массой 586 кг) до 75 км/ч.

Через два года свет увидела модель LJ20, укомплектованная уже двигателем водяного охлаждения – двухцилиндровым, двухтактным, в 26 л. с. Еще через два года появился LJ50 – уже с трехцилиндровым двухтактным агрегатом в 539 «кубиков» и мощностью 35 л. с.

И наконец в 1978 году с конвейера сошел LJ80, под капотом которого находился уже вполне «взрослый», четырехцилиндровый и четырехтактный двигатель рабочим объемом 797 см куб., развивающий 81 л. с. А спустя три года ему на смену пришли внедорожники Suzuki второго поколения – SJ-серии, которые и по сей день еще встречаются на дорогах.