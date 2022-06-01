Германия планирует поставить в Украину аналог М270 МLRS

Вооруженные силы Украины могут получить из Германии мощные системы залпового огня – Mars II. Об этом сообщает местное издание Der Tagesspiegel, ссылаясь на свои источники в правительстве.

Официально о таких поставках пока ещё не объявлено.

Дело в том, что Mars II представляет собой лицензионный аналог американской РСЗО M270 MLRS. А потому все действия с его передачей другим странам должны согласовываться с США. А в свете того, что из-за океана нам также собираются поставить такие же системы, вопрос о немецких “Марсах”, скорее всего, будет решён положительно.



Отметим, что Mars II несёт на себе 12 реактивных снарядов калибра 213/240 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 84 км. Залп дюжиной снарядов осуществляется всего за 55 сёк. Обслуживает установку всего три человека. Максимальная скорость передвижения – 50 км/ч. Запас хода – 400 км.