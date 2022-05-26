Итальянские самоходные гаубицы FH70 уже используются ВСУ против оккупантов

Оперативное командование “Захід” сообщило о том, что Вооруженные силы Украины уже применяют против российских оккупантов самоходные 155-мм гаубицы FH70.

Они имеют скорострельность до 6 выстрелов в минуту, а благодаря полуавтомату заряжания могут выпускать серию из трех снарядов в течение 15-20 секунд, сообщает Defense Express.

Максимальная дальность составляет 24 км обычными снарядами и 30 км активно-реактивными. Интересной отличительной собенностью является автономный двигатель Volkswagen рабочим объёмом 1,7 л., который позволяет передвигаться гаубице без помощи грузовика-тягача со скоростью до 16 км/ч на расстояние до 20 км. И при этом ещё возможно преодоление бродов глубин до 75 см.

Приятно отметить оперативность, с которой гаубицы FH70 были поставлены в Украину. Решение об этом правительство Италии приняло только в 10-х числах мая, а самоходные орудия уже используются обученными расчётами.