Из Польши волонтеры хотят пригнать уникальный вездеход Berliet

Сегодня многочисленные волонтеры активно помогают украинским военным различными внедорожниками, которые закупаются за рубежом. Недавно в соцсетях появилось сообщение о сборе средств на уникальный полноприводный автомобиль, находящийся в Польше. Это редчайший французский Berliet FF колесной формулы 6х6, который был разработан еще в 1971 году специально для тушения лесных пожаров. Отсюда и индекс FF, т.е. Forester Forward.

Машина имеет характерную кабину бескапотной компоновки. Автоцистерна могла перевозить 3500 л воды и оснащалась насосом производительностью 1000 л/мин. Полная масса машины достигала 10 500 кг.

Двигатель – рядный 6-цилиндровый Berliet 490, представляющий лицензионный агрегат Ford US300 мощностью 170 л. с. Из-за высокой стоимости (210 тыс. франков) всего было изготовлено только 44 экземпляра с двухрядными кабинами. Выпускалась и более легкая, двухосная модель 4х4 – Berliet FF 415 полной массой около 7,5 т, со 150-сильным двигателем.

Сегодня в Польше продается один из чудом сохранившихся Berliet FF (6х6). Нынешний владелец сделал из него тягач, демонтировав цистерну и оснастив двумя лебедками. Цена уникума – 22 500 злотых, то есть всего около 5000 долларов.