В Ирпене восстановили ж/д мост и возобновили сообщение (видео)

Во время боев в Киевской области было уничтожено множество объектов инфраструктуры, в том числе и железнодорожный мост. После освобождения города, Мининфраструктуры и «Укрзалізниця» приступила к его восстановлению. Им потребовалось меньше месяца, чтобы отстроить путепровод.

Как сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, сегодня, 7 мая 2022 года, по мосту проехала первая электричка. Она прибыла на городской вокзал. В качестве подтверждения, чиновник опубликовал видео проезда электропоезда через мост.

«Есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые через несколько недель на ирпинский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Благодарю руководство и коллектив Укрзалізниці, Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, руководителя Офиса Президента и нашего Президента за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!», – написал Маркушин.

На данный момент восстановлена только один однопутный мост, расположенный на ж/д дороге Киев-Коростень. Второй, который находится рядом, по-прежнему обрушен. Работы по нему уже ведутся.