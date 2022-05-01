Военная техника К отправке в Украину готовится партия колесных БТР «Пиранья»

Дания передаст Вооруженным силам Украины 25 колесных бронетранспортеров Piranha III в версии 8х8. По данным издания OLFI, эти машины идеально подходят для оборонительных операций.

«Пиранья» разработана швейцарской компанией MOWAG. Эта многоцелевая бронемашина является одной из самых массовых платформ бронетехники в мире. Она может ездить с полностью пробитыми шинами и пересекать глубокие броды.

Также вместе с этими бронетранспортерами в Украину будут отправлены гусеничные M113 G3 DK. Их намерены передать в количестве 50 единиц.