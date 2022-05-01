К отправке в Украину готовится партия колесных БТР «Пиранья»
Дания передаст Вооруженным силам Украины 25 колесных бронетранспортеров Piranha III в версии 8х8. По данным издания OLFI, эти машины идеально подходят для оборонительных операций.
«Пиранья» разработана швейцарской компанией MOWAG. Эта многоцелевая бронемашина является одной из самых массовых платформ бронетехники в мире. Она может ездить с полностью пробитыми шинами и пересекать глубокие броды.
Также вместе с этими бронетранспортерами в Украину будут отправлены гусеничные M113 G3 DK. Их намерены передать в количестве 50 единиц.
Danmark sender ca. 25 stk gamle Piranha 3 PMV’er + ca. 50 stk PMV M113 til #Ukraine sammen med panserminer, tunge mortérer og tusindvis af mortérgranater @forsvaretdk @Forsvarsmin #dkforsvar #dkpol https://t.co/3AjILddfqL
— Peter Ernstved Rasmussen (@ernstved) April 29, 2022