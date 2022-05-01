На службу ВСУ встал трофейный «Торнадо-У» (видео)

За два месяца войны украинские военные захватили больше ста единиц техники оккупантов. Большая ее часть уже встала на вооружение нашей армии. Ярким тому примером является бронированный грузовик Урал «Торнадо-У».

Этот трофейный экземпляр достался первой отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна. Автомобиль дополнили украинской символикой, а также на турель установили американский крупнокалиберный пулемет Browning M2.

Пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта. Наших же военных от вражеских пуль защищает бронированная кабина «Торнадо-У». В ней может разместиться до трех членов экипажа.