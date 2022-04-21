Как будущая королева Великобритании водила армейские санитарные автомобили

Сегодня, 21 апреля Королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 96 лет. Интересно, что во время Второй мировой войны она служила в женском Вспомогательном территориальном корпусе британской армии (Auxiliary Territorial Service). В 1945 году, 19-летняя тогда еще принцесса ездила за рулем санитарных автомобилей и даже принимала участие в их ремонте.

Как видно из фото тех лет, одной из таких моделей была известная стандартная машина на базе двухтонного армейского грузовика Austin K2(Y). Повышенную проходимость автомобилю с колесной формулой 4х2 обеспечивали односкатные колеса с широкопрофильными шинами размерности 10.50-16. Двигатель был бензиновый, 6-цилиндровый, рабочим объемом 3,46 л и развивал 60 л. с.

В кузове-фургоне фирмы Mann Egerton можно было перевозить четырех человек на носилках или 8 – 10 сидячих раненых.

в 1945 году появилась модификация K2A, которая имела не тентованную, а цельнометаллическую кабину и чуть более мощный двигатель – 63 л. с. Всего с 1940 года выпустили 27 800 автомобилей семейства Austin K2, из них половина – 13 102 были санитарными.

Еще одним санитарным автомобилем, на котором также ездила будущая Королева, являлся легкий армейский пикап Austin 10HP. Он выпускался на базе легкового автомобиля Austin Minx, но рабочий объем его 4-цилиндрового двигателя был увеличен с 1125 до 1237 см куб., а мощность составляла 29,5 л. с.

В отличие от гражданской версии, здесь вместо термосифонной системы охлаждения была уже водяная помпа. Передаточные числа в трансмиссии были понижены, в результате чего средняя скорость упала до 35 миль в час. Подобные армейские пикапы, который производились разными фирмами, имели общие прозвище Tilly. Пикапов Austin 10HP было выпущено около 1,5 тыс. ед.