Как танки агрессора сами себя закопали в грязь

Крылатое выражение «танки грязи не боятся» не касается машин армии рф, приползших воевать на украинскую землю. Весенняя распутица сделала свое дело – колонна Т-80 завязла по самые «уши». Оккупанты пытались их вытащить, подкладывая бревна и ветки под гусеницы, но наш чернозем взял их мертвой хваткой. В итоге технику просто бросили. Теперь эти машины будут служить на Вооруженные силы Украины.

Из фото, опубликованных на страничке Сухопутні війська ЗС України, можно рассмотреть интересную деталь – один из танков оснащен колейным минным тралом типа КМТ-6. Последний был разработан еще в 1984 году и предназначен для установки на танки Т-62, Т-72 и Т-80.

Трал состоит из двух ножевых секций по три ножа в каждой с наклонными отвалами. Помимо механического удаления мин имеются приставки ЭМТ, которые имитируют электромагнитное поле танка, что позволяет подрывать мины на расстоянии до 4 м. Тралы приводятся в действие пневмоцилиндрами и устанавливаются экипажем за 15-20 минут. Все это довольно ценный трофей.