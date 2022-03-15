Россияне останутся без люксовых авто

ЕС может запретить экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро

Европейский Союз готовит четвертый пакет санкций в отношении России. По информации Bloomberg, он предусматривает запрет на ввоз в Россию автомобилей премиум-класса.

Таким образом россиянам окажутся недоступны Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Ferrari дороже 50 тысяч евро. И это далеко не полный перечень. Под запретом может оказаться продукция некоторых других марок.

По состоянию на 15 марта из-за военных действий против Украины из России ушли 209 компаний, в том числе и автомобилестроительных. Так локальное производство своих моделей свернули Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota и Nissan. Прекращен и экспорт автомобилей этих компании. Также россияне остались без автозапчастей Bosch, шин Bridgestone и Continental.