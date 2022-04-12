О том, что россия начала получать по контрабандным иракским каналам оружие из Ирана стало известно журналистам The Guardian. Речь идет как о РПГ и противотанковых ракетах, так и о мощных зенитных ракетных комплексах Bavar-373.

Последние представляют собой иранский аналого российского С-300. Каждая из установок способна обнаруживать до 100 целей, сопровождать 60 и сбивать одновременно до шести из них. Дальность действия достигает 230 км, при этом цели могут поражаться на высоте до 30 км.

Кроме того, 1 апреля из Ирана в рф были отправлены две реактивные системы залпового огня Astros II бразильского производства. Данное РСЗО может иметь от 4 до 16 направляющих и стрелять снарядами калибром 127, 180 или 300 мм на максимальное расстояние от 30 до 90 км. Astros II построен на бронированном шасси Tectran AV-VBA. Машину боевой массой 10 т приводит в движение дизель V8 – Mercedes-Benz OM422 в 280 л. с.

Отметим, что в свое время в Ирак было поставлено немало оружия от зарубежных стран, в частности США, для защиты багдадского правительства от повстанцев после свержения режима Саддама Хусейна. Однако вскоре это оружие перешло в руки поддерживаемых Ираном шиитских боевиков. Все это еще раз доказывает коварность страны-агрессора, то есть рф, в достижении своих ничтожных имперских целей. Однако последним не суждено сбыться – мы верим в силу ВСУ.