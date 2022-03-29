Компания "Украинская бронетехника" освоила выпуск новой продукции

В условиях военного времени конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника» старается помочь фронту всем, чем только может. Здесь ремонтируют и восстанавливает поврежденные армейские машины, а также занимаются поставкой различного вооружения.

Помимо этого, совместно с одним партнером (его не разглашают для конспирации) начат выпуск новой продукции – станков для крупнокалиберных пулеметов ДШК, предназначенных для установки на бронеавтомобили «Варта», «Новатор» и другие подходящие для этого машины. Экспериментальные образцы уже работают в подразделениях теробороны Киевской области, а также в Нацгвардии.

Сегодня на предприятии также ведется работа по освоению производства переносных треног под ДШХ для пеших расчетов ВСУ. Напомним, что в первые дни войны «Украинская бронетехника» передала для нужд армии военной техники и вооружения на сумму свыше 150 млн грн.