Компания "Украинская бронетехника" передала армии машин и оружия на 150 млн грн

В эти нелегкие дни ожесточенной войны с российскими оккупантами большую роль играет поддержка наших защитников новенькими бронемашинами и вооружением. Особенно отрадно, когда помогают отечественные компании. И тому свежайший пример – конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника», которая уже передала военным бронемашины, зенитные установки, минометы и боеприпасы на общую сумму в 150 млн. грн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом в их число попала техника, которая изначально было изготовлена в рамках экспортных контрактов. Более того, еще перед нападением РФ, специалисты компании провели курсы водительского мастерства для сил Территориальной обороны.

Сегодня треть всех сотрудников КПК «Украинская бронетехника» пошли защищать родину в составе сил Теробороны, так как они уже имеют боевой опыт в операциях АТО/ООС.

Кстати, в ночь на 4 марта, в ходе боевых действий возле Чернигова был подорван один бронеавтомобиль «Украинской бронетехники» – машина класса MRAP – «Варта». Прочный бронекорпус взял всю силу взрыва на себя и тем самым спас весь экипаж. В компании заявили, что появляющиеся новости о якобы захвате противником тех или иных бронемашин «Новатор» или «Варта» не соответствуют действительности и являются фейком.